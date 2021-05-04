Минздрав: Состояние 12-летнего Ромы стабилизировано, но остается тяжелым

В Минздраве сообщили, что состояние 12-летнего Ромы стабилизировано, но остается тяжелым. Фото: сайт Занарочской школы

В Министерстве здравоохранения сообщили, что состояние 12-летнего Ромы, который вынес из горящего дома своего двухлетнего брата, стабилизировано, но остается тяжелым. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Состояние 12-летнего Ромы Когодовского стабилизировано, но остается тяжелым. На данный момент врачи Республиканского ожогового центра БСМП готовят мальчика к очередной операции. Во вторник, 4 мая, в режиме видеоконференции состоялся консилиум представителей министерств здравоохранения Беларуси и России, ФГБУ «НМИЦ хирургии имени Вишневского» Минздрава России, комбустиологов, хирургов, анестезиологов и других. Специалисты обсудили тактику лечения 12-летнего подростка и выбрали наиболее оптимальный вариант на данном этапе, - написано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в поддержку 12-летнего мальчика и его семьи неравнодушные люди снимают видео со словами поддержки.

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