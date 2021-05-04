Евро на торгах подешевел, а доллар подорожал: курсы валют в Беларуси на 4 мая

Курсы валют в Беларуси на 4 мая Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи 4 мая, во вторник, состоялись торги. Доллар и российских рубль подорожали, а евро подешевел. Информация об этом была размещена на сайте БВФБ.

Доллар подорожал на 0,0024 и теперь стоит 2,568 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0051 и теперь стоит 3,0858 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0138 и теперь стоит 3,4135 белорусского рубля.

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