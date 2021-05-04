«Белпочта» выплатит заранее пенсии и пособия за 9 и 11 мая Фото: Инна КОРСАК

В пресс-службе «Белпочты» сообщили о том, что заранее будут выплачены пенсии и пособия за 9 и 11 мая. Информация об этом была опубликована на сайте организации.

- Выплаты за 9 мая жители Минской, Могилевской, Брестской и Витебской областей смогут получить 6 мая. В Минске, Витебске, а также Гродненской и Гомельской областях пенсии и пособия будут выплачивать с 7 мая, в Гродно и Гомеле – 8 мая, - говорится в сообщении.

В организации добавили, что за 11 мая в отделениях почтовой связи Минска, Минской, Гомельской, Витебской, Гродненской, Гомельской областей выплаты будут осуществляться с 8 мая, а в Гродно и Гомеле – 10 мая.

В пресс-службе «Белпочты» напомнили, что 9 и 11 мая будут работать только дежурные отделения.

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