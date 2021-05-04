От коронавируса умер знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров.

Народный артист России Михаил Багдасаров умер от коронавируса. Знаменитому дрессировщику было 75 лет. О его кончине сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

Михаил Багдасаров родился в Баку 23 мая 1945 года, с подросткового возраста мечтал стать дрессировщиком. С 16 лет трудился униформистом в цирке, где работали знаменитые деятели искусства Константин Константиновский и Маргарита Назарова. В группе Назаровой Багдасаров работал девять лет, а с 1973 года стал выступать с собственной программой. Первый крупный успех пришёл к артисту в 1979 году, когда он представил аттракцион «Давид Сасунский» — Багдасаров выводил на манеж львов, тигров, пум, пантер и других диких кошек.

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