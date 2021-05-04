От 6 до 6,5 лет колонии: в Гомеле 4 мая вынесли приговор доверенным лицам Светланы Тихановской

В Гомеле 4 мая вынесли приговор доверенным лицам Светланы Тихановской. Фото: "Гомельская правда"

В Гомеле в суде Железнодорожного района во вторник, 4 мая, вынесли приговор по делу доверенных лиц Светланы Тихановской. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад со ссылкой на правозащитников.

- На скамье подсудимых находились четыре человека. Судья дал всем ровно столько, сколько требовал прокурор, - отметили правозащитники.

Юрию Власову дали 6,5 лет колонии усиленного режима, Дмитрию Ивашкову и Александру Шабалину – по 6 лет колонии усиленного режима, Татьяне Каневской – 6 лет колонии общего режима.

Вину никто из обвиняемых не признал.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля, в Гомеле начали рассматривать уголовное дело в отношении четверых доверенных лиц Светланы Тихановской. Все они обвинялись по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых «подготовка к массовым беспорядкам» и «подготовка к захвату зданий и сооружений».

Все обвиняемые родом из Гомеля: Юрий Власов безработный, Дмитрий Ивашков ремесленник, Александр Шабалин таксист и Татьяна Каневская (женщина ухаживает за ребенком-инвалидом).

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