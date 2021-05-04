Советник Тихановской по международным пояснил ситуацию с билетами из Вильнюса в Минск. Фото: "Наша нiва"

Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вечерко пояснил ситуацию с билетами на рейс на 2 мая из Вильнюса в Минск.

- Те авиабилеты на 2 мая из Вильнюса в Минск были куплены еще в марте. Честно говоря, это старая история и она уже неактуальна. Билеты были куплены задолго до того, как Светлане Тихановской было предъявлено обвинение в терроризме, - рассказал Вечерко изданию «Наша нiва».

Он добавил, что в Беларусь и он, и Тихановская обязательно вернутся.

Напомним, что 1 мая, в субботу, в сеть попали авиабилеты на имя Вечерко и Тихановской на рейс из Вильнюса в Минск 2 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Банковские счета Павла Латушко, Светланы Тихановской и Антона Мотолько заблокированы в Беларуси.

Они думают, что это связано с включением их в список лиц, причастных к терроризму. (подробности)

Генпрокуратура возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма. Обвиняемые – Тихановская и BYPOL.

В ведомстве добавили, что указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов. (подробности)