Душили, сожгли живым. Смертный приговор за убийство пенсионеров в Слуцком районе Верховный суд оставил в силе

Смертный приговор за убийство пенсионеров в Слуцком районе Верховный суд оставил в силе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стало известно, что Верховный суд, после рассмотрения апелляции, оставил в силе смертный приговор Виктору Скрундику за убийство и покушение на убийство пенсионеров в Слуцком районе. Мужчину и его подельников судили дважды. Первый раз главного фигуранта приговорили к расстрелу, но Верховный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Во второй раз Минский областной суд вновь наказал Скрундика смертной казнью. После этого Верховный суд согласился с высшей мерой, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитников.

Как ранее сообщала «КП», в 2019 году Скрундик вместе с сообщником избили 79-летнего мужчину, требуя денег, душили его шнурком. Когда пенсионер потерял сознание, дом подожгли. Через неделю злоумышленник снова пошел на преступление вместе с другим сообщником: 94-летнего мужчину избили его, украли у него деньги и подожгли дом. Экспертиза затем показала, что на момент пожара оба избитых пенсионера были еще живы.

А к 85-летней женщине злодей явился через полторы недели после этих событий. Он ударил ее, требовал дать ему спиртное и тысячу рублей. Женщина смогла вырваться, а потом рассказала об этом в милиции. Так удалось выяснить, что Скрундик имеет отношение и к другим преступлениям.

Теперь приговоренному к смертной казни остается просить помилования у президента Беларуси. Буквально недавно приговоренных к расстрелу за убийство учительницы братьев Костевых помиловали.