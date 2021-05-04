«Для защиты интересов граждан». Лукашенко запретил жилищные облигации

Указ о запрете на регистрацию жилищных облигаций подписал Лукашенко Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Указ о запрете на регистрацию жилищных облигаций подписал 4 мая Александр Лукашенко. Документ направлен на защиту интересов граждан, которые инвестируют средства в строительство жилья, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Чтобы застройщики смогли, при необходимости, осуществить эмиссию жилищных облигаций для завершения строительства объектов, указ вступает в силу через полгода после официального опубликования.

В сообщении отмечается, что указом предусмотрены исключительные случаи, когда регистрировать жилищные облигации можно - в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и государством. И при этом если они были заключены до вступления в силу указа и предполагают возможность использования жилищных облигаций.

Что такое жилищные облигации? Это ценные бумаги, подтверждающие, что их владелец внес определенную сумму на строительство конкретного количества квадратных метров. Среди плюсов жилищных облигаций называют относительную дешевизну квартиры в сравнении с долевым строительством, свободный график покупки облигаций. Кроме того, облигации можно постепенно выкупать в процессе строительства. Также дается гарантия возврата вложенных финансов, если строительство не окончат.

Есть и недостатки. Например, облигации могут быть выпущены еще до прохождения всех согласований планов застройщика с местными властями. А банк не контролирует, на какое именно строительство тратятся деньги, перечисленные на счет. Поэтому есть вероятность выстраивания финансовых пирамид.