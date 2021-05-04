Skoda прекращает продажу в Беларуси всех новых авто с 5 мая

Škoda прекращает продажу в Беларуси всех новых авто с 5 мая

Стало известно, что все официальные дилеры Škoda на территории Беларуси временно приостанавливают продажу любых новых автомобилей этой известной чешской марки. Это связано с тем, что с 5 мая вступает в силу постановление правительства Беларуси, которое запрещает ввоз и реализацию в страну определенных товаров, среди которых оказалась Škoda.

До этого в Беларуси можно было купить четыре новых модели популярной марки: Octavia, Karoq, Kodiaq и Superb. Ранее была запрещена продажа авто модели Rapid.

А сейчас все продажи приостановлены «до выяснения области действия и механизма применения данного постановления», отмечается на сайте skoda-auto.by. Там добавили, что продажа запасных частей и аксессуаров, сервисное обслуживание автомобилей Škoda, включая гарантийные обязательства, продолжится в полном объеме у всех официальных дилеров на территории Беларуси.

Напомним, ранее таможня объясняла, какие Skoda не разрешат ввозить в Беларусь.

Читайте также:

Семья белорусов купила Skoda в Европе и теперь не может ввезти машину в Беларусь.