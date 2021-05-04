Не только деревья и билборды. Посмотрите, как в Могилеве ветер сдул утеплитель со стены многоквартирного дома

В Могилеве ветер сдул утеплитель со стены многоквартирного дома. Фото: t.me/zamkadomby

Порывистый ветер, который в последние дни отмечается в Беларуси, снова натворил бед. По информации, которая появилась в интернете 4 мая, утром ветер практически полностью сдул на землю утеплитель с жилого дома на улице Фатина в Могилеве.

- Падали огромные куски пенопласта, - сообщает подписчик телеграм-канала «Беларусь за МКАДом». Он предположил, что была нарушена технология строительных работ. - Кто им довел технологию, что 2-метровый кусок пенопласта крепится к стене 7 точками клея и без дюбелей?

В Могилеве ветер сдул утеплитель со стены многоквартирного дома. Фото: https://t.me/zamkadomby

Официального комментария на этот счет пока нет. А по сообщению областного управления МЧС, накануне, 3 мая, из-за шквалистого усиления ветра до 20 м/с на территории региона произошло повреждение кровли в жилом доме, зафиксированы три случая падения деревьев.

В Могилеве ветер сдул утеплитель со стены многоквартирного дома. Фото: vk.com/dtpmogilev

Напомним, недавно в Бресте ветер выворачивал огромные деревья с корнем.