«Поучаствовать в спецоперации». Новая уловка телефонных мошенников: двое жителей Могилевской области уже лишись денег

Новую уловку придумали телефонные мошенники Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Телефонные мошенники придумали новую наживку, на которую клюнули уже как минимум два жителя Могилевской области. В этом регионе за одни сутки возбудили два уголовных дела за хищение путем использования компьютернои техники в крупном размере. Большой суммы денег лишились двое мужчин - злоумышленники действовали по одной и той же схеме.

Один из пострадавших - 31-летний житель Могилева. Ему позвонили неизвестные по Viber и представились сотрудниками банка.

- Мужчине предложили поучаствовать в спецоперации по установлению мошенника среди работников местного отделения банка, - рассказали в Следственном комитете Беларуси. - Звонившие попросили мужчину взять кредит в банке и перечислить его на указанныи счет.

Смысл операции звонившие объяснили так: чтобы якобы спровоцировать мошенника на преступление и вычислить его. Мужчина поверил и согласился помочь. Могилевчанин сделал, как его и просили: оформил онлайн на свое имя в банке четыре кредита на общую сумму свыше 16,5 тысяч рублеи . Затем перечислил деньги на счет, который дали мошенники.

Так же поступили и с 81-летним жителем Могилевского раи она - он лишился своих накоплении на сумму свыше 10,5 тысяч рублеи . Ну а «работники банка», как и стоило ожидать, после получения денег перестали выходить на связь.

Напомним, в Гомеле семья перевела мошенникам 67 тысяч рублей. Вот что советуют делать эксперты, чтобы подобного не произошло с вами.