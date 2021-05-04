Появилось видео страшного ДТП в Гомеле: легковушка вылетела на тротуар и сбила насмерть 6-летнюю девочку

Легковушка вылетела на тротуар и сбила насмерть 6-летнюю девочку. Фото: скриншот видео ГАИ

Вечером 4 мая трагедия произошла в центре Гомеля. На перекрестке легковушка после столкновения с другим авто ушла в неуправляемый занос. Его траектория оказалась таковой, что машина очертила дугу на проезжей части и выехала на тротуар, причем ровно в то место, где пешеходы ожидали у светофора, чтобы перейти дорогу.

На опубликованном ГАИ видео заметно, как бабушка, держа детей за руки, начала переходить дорогу. Но вдруг заметила летящую на них машину. Дети забежали за спину бабушки, она попятилась назад, закрывая их собой. Однако дети все равно попали под колеса - это были 6-летие мальчик и девочка.

При этом мальчик почти не пострадал - его впоследствии отпустили домой, а девочка получила такие травмы, что осталась лежать на асфальте. Медики «скорой», к сожалению, были не в силах реанимировать ребенка - девочка умерла в их машине.

А виновником аварии стал, предварительно, 19-летний водитель Citroen. Двигаясь по центральной улице Советской он решил проскочить перекресток с улицей Крестьянской на только что загоревшийся красный свет. В этот момент слева на зеленый сигнал начал движение Nissan. Его задел Citroen и в неуправляемом заносе выехал на тротуар. Завершилось все тем, что машина нарушителя врезалась в стену горисполкома.