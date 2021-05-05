В Беларуси еще три российских телеканала прекратили вещание. Фото: pixabay.com

В Министерстве информации сообщили, что в Беларуси прекратили вещание еще три российских телеканала. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- Российские телеканалы Russian MusicBox и «Мама» были исключены из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси. Причина – истечение срока действия ранее выданных Министерством информации разрешений на вещание. За получением новых разрешений на распространение указанных телеканалом уполномоченные лица в Мининформ не обращались, - рассказали в ведомстве.

И уточнили, что срок действия разрешения на еще один российский телеканал – Candyman, - который составлял еще три года – истек.

- В выдаче нового разрешения данному телеканалу было отказано. По данным причинам он был исключен из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси, - отметили в Мининформ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Телеканалу Euronews не разрешили продолжать вещание в Беларуси.

В то же время в республике начнет вещание телеканал «Победа». (подробности)

Мининформ прекратил вещание двух телеканалов. Узнали, что за они.

До апреля 2021 года программы распространялись на основании выданного Мининформом разрешения на трехлетний период. (подробности)