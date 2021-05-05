В Швеции после прививки заразились коронавирусом почти 6000 человек, 187 умерли

В Швеции назвали число заболевших ковидом и умерших вакцинированных. Фото: ЛЕНЦ Мария.

В Швеции подсчитали, сколько человек оказались инфицированными COVID-19 после того, как получили одну или две дозы вакцины.

Цифры, опубликованные шведским управлением здравоохранения, приводит ТАСС. Заразились коронавирусом более 5,9 тыс. шведов, из них 20 оказались в реанимации, 187 умерли. Все эти люди заразились в течение трех недель после того, как получили прививки. Из них 1624 человека были полностью привиты, то есть получили последовательно две дозы вакцины. В отделении интенсивной терапии лечились шестеро полностью привитых, а умерли 67 человек, получивших полный курс вакцины.

Медики считают, что эти цифры не должны вызывать беспокойства.

"Ни одна вакцина не исключает возможности заболеть. Однако число серьезных случаев невелико с учетом масштабов распространения инфекции и числа вакцинированных", - прокомментировал ситуацию главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель.

Доля заболевших среди получивших хотя бы одну дозу вакцины составила 0,3 процента, а среди полностью вакцинированных – 0,2 процента. Те кто прошел вакцинацию и заболел, в меньшей степени рискуют попасть в реанимацию и заболеть, отметили специалисты.

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