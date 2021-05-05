Фотофакт. В Бресте на трубе ТЭЦ, где недавно появился госфлаг, установили ночную подсветку

В Бресте на трубе ТЭЦ, где недавно появился госфлаг, установили ночную подсветку. Фото: tut.by
В Бресте на трубе ТЭЦ, на которой недавно появилось изображение государственного флага, установили еще и ночную подсветку. Об этом сообщает портал tut.by.
Монтаж осветительных приборов начался 4 мая, во вторник. Рабочие в люльках устанавливали лампы вокруг трубы сверху и снизу от изображения государственного флага.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что данный проект изображения государственного флага на трубе ТЭЦ был согласован со всеми соответствующими инстанциями, в числе которых и Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.
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