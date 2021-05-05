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Общество5 мая 2021 7:47

Фотофакт. Мужчина в Смолевичском районе сложил около своего дома 9 тонн металлолома. Вот как это выглядит

На мужчину составили протокол – он незаконно заготавливал лом
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Около своего дома мужчина сложил более 9 тонн металлолома. Фото: УВД Минского облисполкома.

Около своего дома мужчина сложил более 9 тонн металлолома. Фото: УВД Минского облисполкома.

В Смолевичском районе правоохранительные органы нашли дом, на участке рядом с которым хранилось более 9 тонн металлолома.

Хозяин дома, 40-летний мужчина, складировал на территории своего домовладения 9177 кг лома и отходов черных металлов. Общая стоимость этой кучи составляет более 5 тысяч рублей. Сотрудники ОБЭП Смолевичского РОВД расценили действия мужчины как незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с заготовкой лома и отходов черных металлов без лицензии.

Металлолом изъяли, а на мужчину составили протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает УВД Минского облисполкома.

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