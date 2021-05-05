Фотофакт. Мужчина в Смолевичском районе сложил около своего дома 9 тонн металлолома. Вот как это выглядит

Около своего дома мужчина сложил более 9 тонн металлолома. Фото: УВД Минского облисполкома.

В Смолевичском районе правоохранительные органы нашли дом, на участке рядом с которым хранилось более 9 тонн металлолома.

Хозяин дома, 40-летний мужчина, складировал на территории своего домовладения 9177 кг лома и отходов черных металлов. Общая стоимость этой кучи составляет более 5 тысяч рублей. Сотрудники ОБЭП Смолевичского РОВД расценили действия мужчины как незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с заготовкой лома и отходов черных металлов без лицензии.

Металлолом изъяли, а на мужчину составили протокол за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает УВД Минского облисполкома.