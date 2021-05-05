В Гомельской области также вводят местный сбор за выезд за границу на машине

В Гомельской области также вводят сбор за выезд за границу на машине Фото: Оксана БРОВАЧ

В Гомельском областном Совете депутатом 29 марта, в понедельник, было принято решение о вводе местного сбора при выезде из страны на машине. Соответствующее решение было опубликовано на Национальном правовом портале.

В документе говорится о том, что решение вступает в силу с 1-го числа месяца, который следует за месяцем его официального опубликования – с 1 июня. Оно было согласовано с Государственным пограничным комитетом и Государственным таможенным комитетом.

За каждый выезд за границу на машине водители должны будут заплатить одну базовую величину. На сегодняшний день она составляет 29 рублей.

Действовать сбор будет до 1 января 2023 года.

Напомним, что ранее подобное решение было принято в Гродненской области. Оно должно было вступить в силу с 1 мая 2021 года, но на данный момент проходит согласование в Министерстве юстиций. После этого станет известна точная дата вступления решения в силу.

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