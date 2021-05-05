Это не питбуль! Ученые назвали самые агрессивные по отношению к людям породы собак

Чем собака меньше, тем больше вероятность, что она может быть агрессивной, считают финские кинологи. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Финляндии ученые изучили более 9000 домашних собак, представляющих более 20 различных пород. Задачей было установить, какие аспекты определяют, будет ли собака проявлять агрессию по отношению к людям. О результатах рассказывает riafan.ru со ссылкой на журнал Scientific Report.

Кинологи определили, что с возрастом собаки чаще проявляют агрессию. Также более агрессивными оказались собаки небольшого размера, а крупные собаки, как правило, проявляли дружелюбие, сообщает издание.

Что же касается деления по породам, то самыми агрессивными оказались колли, пудели, шнауцеры и немецкие овчарки. Так что, если ваш сосед выгуливает небольшого пожилого пуделя, вам стоит проявлять осторожность. Самыми миролюбивыми финские кинологи признали лабрадоров, ретриверов, золотистого и лапонского пастухов.

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