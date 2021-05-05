Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 мая 2021 8:23

Это не питбуль! Ученые назвали самые агрессивные по отношению к людям породы собак

На уровень агрессии влияют размер и возраст пса
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Чем собака меньше, тем больше вероятность, что она может быть агрессивной, считают финские кинологи.

Чем собака меньше, тем больше вероятность, что она может быть агрессивной, считают финские кинологи.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Финляндии ученые изучили более 9000 домашних собак, представляющих более 20 различных пород. Задачей было установить, какие аспекты определяют, будет ли собака проявлять агрессию по отношению к людям. О результатах рассказывает riafan.ru со ссылкой на журнал Scientific Report.

Кинологи определили, что с возрастом собаки чаще проявляют агрессию. Также более агрессивными оказались собаки небольшого размера, а крупные собаки, как правило, проявляли дружелюбие, сообщает издание.

Что же касается деления по породам, то самыми агрессивными оказались колли, пудели, шнауцеры и немецкие овчарки. Так что, если ваш сосед выгуливает небольшого пожилого пуделя, вам стоит проявлять осторожность. Самыми миролюбивыми финские кинологи признали лабрадоров, ретриверов, золотистого и лапонского пастухов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как спасают собаку, попавшую под поезд в Дзержинске. Джеку нужны протезы лапок. ПОДРОБНОСТИ.