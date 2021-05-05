У Беларуси – новый генеральный консул в Белостоке. Фото: rp.pl

У Беларуси – новый генеральный консул в Белостоке. Совет министров Беларуси освободил консула Беларуси в Белостоке Аллу Федорову от должности. На ее место назначили Виктора Савчука. Соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом портале.

Алла Федорова возглавляла консульство с 2015 года. В постановлении Совета министров говорится о том, что консула отправили в отставку в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 статьи 40 закона о государственной службе.

Новый генконсул Беларуси в Белостоке Виктор Савчук ранее занимал должность начальника управления по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления Министерства иностранных дел Беларуси. В пятницу, 30 апреля, Александр Лукашенко дал согласие на его назначение.

Напомним, что Генеральное консульство в марте временно приостанавливало прием документов в Белостоке после дипломатического скандала – Беларусь и Польша выслали из страны несколько дипломатов друг друга, в числе которых был и генконсул Беларуси в Белостоке.

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