«Деньги нужно закопать ночью на кладбище»: в Витебске женщина взяла в кредит две тысячи рублей, чтобы снять порчу

В Витебске женщина взяла в кредит две тысячи рублей, чтобы снять порчу Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Витебске 50-летняя женщина взяла кредит, чтобы снять порчу и отдала мошеннице более двух тысяч рублей, а также золотое кольцо. О том, что ее обманули, потерпевшая узнала лишь спустя три года – от милиции. Подробности произошедшего сообщили в УВД Витебского облисполкома.

- История произошла в 2018 году. Женщина встретилась со своей бывшей коллегой, и та ее убедила, что на ней лежит порча и пообещала ее снять при помощи ритуала. Женщина принесла своей бывшей коллеге два кольца: серебряное и золотое. «Ведунья» сказала, что если одно из них исчезнет во время «магии», то ритуал прошел удачно. Золотое кольцо исчезло в карман мошенницы, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что спустя несколько месяцев женщины встретились вновь.

- Мошенница сказала, что порча все еще окончательно не ушла и необходим более сильный ритуал – с деньгами. Доверчивая женщина взяла в кредит 2 тысячи рублей. Деньги нужно было ночью закопать на кладбище. Женщина подобное делать побоялась и тогда «гадалка» пообещала, что может и сама совершить ритуал, но за вознаграждение – в 200 рублей, - отметили в УВД.

Как только мошенница взяла 2200 рублей, то сразу же исчезла. Об обмане женщине сообщили сотрудники милиции лишь спустя три года.

Мошенница была задержана. Возбуждено уголовное дело.

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