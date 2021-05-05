В Минске с 8 по 11 мая пустят дополнительный транспорт, чтобы добраться на кладбища. Фото: "Минск-Новости"

В Минске с 8 мая по 11 мая пустят дополнительный транспорт, чтобы добраться на кладбища. Информация об этом была опубликована на сайте ГП «Столичный транспорт и связь».

К Западному кладбищу будет организован маршрут №170Э. В период с 8 по 10 мая автобусы будут ходить с 7.20 до 18 часов, а 11 мая – с 7 до 20 часов. Также дополнительно будет введен экспрессный маршрут №970Э, который 10 мая будет курсировать с 8 до 18 часов, а 11 мая – с 7 до 18 часов.

До кладбища в Королев Стане и Колодищанского кладбища можно будет добраться на автобусном маршруте №31, который будет с 8 по 10 мая ходить с 7.20 до 18 часов, а 11 мая – с 9 до 20 часов. В данном направлении будет доступен и экспрессный маршрут №972Э. С 10 мая автобус будет курсировать с 8 до 18 часов, а 11 мая – с 7 до 18 часов.

До Михановичского кладбища минчане смогут добраться на автобусе №5Э, который с 8 по 10 мая будет ходить с 6.15 до 18 часов, а 11 мая – с 6.15 до 20 часов. Будет организован и дополнительный экспрессный маршрут №975Э. Он будет курсировать 10 мая с 8 до 18 часов, а 11 мая – с 7 до 18 часов.

К Северному кладбищу будут организованы дополнительные маршруты №68 и №109. С 8 по 10 мая автобусы будут ходить с 7.15 до 18 часов, а 11 мая – с 7 до 20 часов.

К Чижовскому кладбищу можно будет добраться автобусами, которые следуют по маршруту №94С. С 8 по 10 мая они будут ходить с 8 до 18 часов, а 11 мая – с 7 до 20 часов.

До кладбища «Лесное» будет организован автобус №178Э, который с 8 по 10 мая будет ходить по расписанию выходного дня, а 11 мая – по расписанию, с интервалом движения 30 минут.

Подробнее с остановками и всеми схемами маршрутов можно ознакомиться на сайте ГП «Столичный транспорт и связь».

В Мингорисполкоме напомнили, что во время поездок необходимо соблюдать масочный режим.

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