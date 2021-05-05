«Удалили часть волос». В Витебске девочка разбила голову на тарзанке, вот что решил суд

Девочка разбила голову, прыгая с тарзанки. Фото из открытых источников, носит иллюстративный характер.

Суд Октябрьского района Витебска рассмотрел дело о травме в семейно-развлекательном центре, сообщает пресс-служба Верховного суда.

12-летняя девочка спускалась с тарзанки и ударилась головой. Ребенку понадобилась помощь медиков. Когда ей обрабатывали рану, удалили часть волос. Мать девочки написала в исковом заявлении, что дочь сильно переживала из-за этого, стеснялась своего внешнего вида. Кроме того, у девочки после травмы стала часто болеть голова.

Витебская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации и витебская прокуратура проверили ту самую тарзанку. Оказалось, что игровой элемент был устроен с нарушениями. Причем нарушения требований технического регламента были допущены еще на этапе изготовления комплекса на заводе. Опасную тарзанку демонтировали, юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

В пользу пострадавшей девочки суд постановил взыскать компенсацию морального вреда 1500 рублей. Решение суда вступило в законную силу.