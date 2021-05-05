В партии «Союз» прокомментировали решение об отказе в регистрации. Фото: souyz.by

В партии «Союз», которой было отказано в регистрации, прокомментировали данное решение.

- К сожалению, министерство юстиций приняло решение об отказе в регистрации партии. В силу политзрелости и понимания сути вопроса мы данное решение примем к сведению и не будем оспаривать формальные доводы отказа. Приходится, вместе с тем, свидетельствовать, что решение, которое было принято министерством юстиций не может быть воспринято иначе как не отвечающее определенному VI ВНС курсу на глубокое обновление политсистемы Беларуси, - отметили в партии.

И добавили, что будет проведена дополнительная сверка списочного состава учредителей.

- Вместе с тем будет инициирован повторный учредительный съезд, который внесет окончательную ясность в обозначенном вопросе. Мы и далее продолжим консолидацию сторонников белорусско-российской интеграции, демократических преобразований и развитой системы соцгарантий. В будущем партия «Союз» главные усилия направит на подготовку к предстоящим выборам в Местные советы, - пояснили в партии.

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