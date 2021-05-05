В Минздраве рассказали, сколько людей записалось на вакцинацию от COVID-19, а сколько – уже прошли полный курс Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Министерстве здравоохранения сообщили, что на вакцинацию от коронавируса в Беларуси на начало мая записано более 400 тысяч человек. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- На данный момент в стране большое количество желающих, которые хотят защититься от коронавируса при помощи вакцинации. Конечно же, для достижения цели, очень хотелось бы, чтобы вакцинация шла более активными темпами. Но мы понимаем, что у всех стран свои возможности, - рассказала заместитель главного врача РЦГЭОЗ Ирина Глинская.

Она отметила, что первый компонент вакцины от COVID-19 в Беларуси получили уже более 296 тысяч человек, а полный курс вакцинации прошли более 137 тысяч человек.

В Министерстве здравоохранения проинформировали, что была подготовлена информационная компания про вакцинацию от COVID-19.

- Социальные ролики будут транслироваться по телевидению. Они нацелены на как на осознанное формирование индивидуального иммунитета, так и на создание коллективного. Основной посыл всей компании – защищая себя, вы делаете свой личный вклад в то, чтобы остановить пандемию COVID-19, - добавила Ирина Глинская.

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