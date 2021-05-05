«Может находиться в России». Пропала 19-летняя девушка: ехала из Кричева в Могилев

Если вы видели эту девушку, свяжитесь с правоохранительными органами или "Фениксом". Фото: ориентировки ПСО "Феникс".

19-летнюю девушку уже несколько дней ищут в Могилевской области милиция и поисково-спасательный отряд «Феникс».

Пропавшую зовут Варвара Худалей, она живет в Кричеве на улице Куйбышева. Известно, что 3 апреля девушка выехала из Кричева в Могилев. С тех пор о ней ничего не известно.

Варвара Худалей - светловолосая девушка среднего роста (167 см), среднего телосложения. У Варвары каре-зеленые глаза, она носит стрижку «каре». У девушки есть особые приметы – справа на лбу три маленькие родинки и небольшая родинка за левым ухом. Когда Варвара вышла из дома, она была одета в зеленый плащ, серые брюки, черные туфли на платформе. С собой у девушки был желто-оранжевый рюкзак.

По сведениям поисковиков, Варвара Худалей может находиться в России.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей девушки, просят позвонить по телефону ПСО «Феникс» +375 29 222 10 19 или 102.