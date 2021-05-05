Адвокат Сергея Тихановского подала жалобу в Генеральную прокуратуру по поводу публикации записи разговора с клиентом. Фото: tut.by

Адвокат Сергея Тихановского Наталья Мацкевич 4 мая, во вторник, подала в Генеральную прокуратуру жалобу по поводу публикации записи разговора с клиентом.

- Безусловно, я должна была отреагировать на подобные действия, так как это нарушение права на защиту Сергея Тихановского. И это нарушение презумпции невиновности, если взять в совокупности все информационные материалы, которые накануне судебного разбирательства распространяются государственными СМИ. И нарушение права на защиту и гарантии конфиденциальности беседы адвоката и клиента и как раз-таки обжаловала в Генпрокуратуре, потому что это орган, который и должен следить за соблюдением законодательства: и о СМИ, и уголовно-процессуального законодательства, оперативно-розыскной деятельности, если она имела место, - рассказала порталу tut.by Мацкевич.

Она добавила, что в жалобе содержится запрос на проведение проверки, которая должна разобраться с тем, при каких именно обстоятельствах, кем и с какой именно целью разговор Тихановского с адвокатом был записан.

- Я указала на те нормы, которые были нарушены, на мой взгляд, и попросила провести проверку – выяснить, каким именно образом подобная запись была сделана и появилась в публичном доступе, и предпринять меры прокурорского реагирования, - пояснила адвокат.

По словам Мацкевич, она, в подобной ситуации, сделала свое юридическое действие как защитник. И теперь прокуратура должна сделать свое действие.

Напомним, что 28 апреля, в среду, в эфире телеканале ОНТ вышло расследование, которое касалось дела о попытке государственного переворота в Беларуси. В нем был показан отрывок разговора Сергея Тихановского с его адвокатом.

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