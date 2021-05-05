Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 мая 2021 11:34

Ученые рассказали, как кефир может остановить цитокиновый шторм при COVID-19

Кефир изменяет микробиом человека, и это позволяет иммунным клеткам реагировать на инфекцию эффективно, но не чрезмерно
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Остановить цитокиновый шторм поможет обыкновенный кефир, считают израильские ученые.

Остановить цитокиновый шторм поможет обыкновенный кефир, считают израильские ученые.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неожиданное средство, помогающее остановить цитокиновый шторм в организме пациентов с коронавирусом обнаружили израильские ученые. Это обыкновенный кефир.

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на издание Health, кефир, проникая в кишечник, изменяет микробиом человека. Он усиливает комменсальные виды бактерий, обитающие в кишечнике. Кишечные бактерии же создают условия, которые позволяют иммунным клеткам реагировать на инфекцию более эффективно, но в то же время не чрезмерно.

Цитокиновый шторм – реакция, которая происходит в организме некоторых больных ковидом. Она заключается именно в чрезмерном иммунном ответе на инфекцию. В этом случае иммунитет начинает бороться не только с инфекцией, но и с разрушать собственный организм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Могилеве пациент, которого спасли от тяжелой формы коронавируса, подарил больнице суперкомфортабельную палату. ПОДРОБНОСТИ.

Коронавирус в Беларуси