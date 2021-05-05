Ученые рассказали, как кефир может остановить цитокиновый шторм при COVID-19

Остановить цитокиновый шторм поможет обыкновенный кефир, считают израильские ученые. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неожиданное средство, помогающее остановить цитокиновый шторм в организме пациентов с коронавирусом обнаружили израильские ученые. Это обыкновенный кефир.

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на издание Health, кефир, проникая в кишечник, изменяет микробиом человека. Он усиливает комменсальные виды бактерий, обитающие в кишечнике. Кишечные бактерии же создают условия, которые позволяют иммунным клеткам реагировать на инфекцию более эффективно, но в то же время не чрезмерно.

Цитокиновый шторм – реакция, которая происходит в организме некоторых больных ковидом. Она заключается именно в чрезмерном иммунном ответе на инфекцию. В этом случае иммунитет начинает бороться не только с инфекцией, но и с разрушать собственный организм.

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