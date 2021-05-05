Генпрокуратура направила дело Тихановского в Верховный суд и рассказала подробности про 900 тысяч долларов

Генпрокуратура направила дело Тихановского в Верховный суд Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подспудности уголовное дело по обвинению Сергея Тихановского и других фигурантов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Согласно материалам дела Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Лосик, Цыганович, Попов, Саков и другие граждане с июня 2019 году планировали организацию массовых беспорядков на территории Беларуси в период подготовки и проведения президентских выборов в 2020 году. Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у граждан страны недоверие и негативное отношение к представителям гососрганов, - написано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в «результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству был причинен ущерб на сумму в размере 3 миллионов рублей». Генпрокуратура в рамках уголовного дела предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба, который был причинен их действиями.

- На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 2 миллионов рублей. В ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский использовал как для работы, так и для жительства, были обнаружены и изъяты 900 300 долларов, пневматические автомат и пистолет. Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот, находящихся в пачках, указывали на их одномоментное получение в банковских или же иных финансовых организациях, - говорится в сообщении ведомства.

В Генеральной прокуратуре подчеркнули, что «обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами».

В Верховном суде должны решить, когда именно и где пройдет судебный процесс.

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