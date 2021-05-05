«Поддались влиянию экстремистских ресурсов»: в Госпогранкомитете прокомментировали лишение званий пятерых военнослужащих

Пять человек были представлены к лишению званий по инициативе Государственного пограничного комитета. Фото: БЕЛТА

Пять человек были представлены к лишению званий по инициативе Государственного пограничного комитета. Об этом рассказал официальный представитель комитета Антон Бычковский.

– За время существования суверенной Беларуси пограничникам удавалось решать самые сложные боевые и оперативные задачи по охране Государственной границы именно благодаря верности взятым на себя обязательствам. У белорусских пограничников славная история настоящего мужества и отваги, которой мы искренне гордимся. Однако события прошлого года показали, что некоторые военнослужащие органов пограничной службы в непростое для Беларуси время, когда от каждого офицера требовались стойкость и профессионализм, поддавшись влиянию экстремистских информационных ресурсов, допустили поведение, несовместимое с военной службой и офицерским званием, – заявил Бычковский, его цитирует БЕЛТА.

Он также уточнил, что среди тех, кого лишили воинских званий в соответствии с указом №174, есть несколько военнослужащих запаса органов пограничной службы.

– По инициативе Государственного пограничного комитета к лишению званий были представлены 5 человек, которые уволены из органов пограничной службы в период с августа 2020 года по январь текущего, – добавил Бычковский.

Напомним, что накануне был подписан указ №174, согласно которому свыше 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий.

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