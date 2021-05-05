Зачем обязательно нужна вторая доза вакцины от коронавируса, рассказал ученый

Оптимальный интервал между дозами вакцины – это 30-45 дней, однако во время пандемии полтора месяца – это слишком много. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вторая доза вакцины от COVID-19 нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет. Вторую прививку нужно делать обязательно, иначе пациент поставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы. Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

– После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции, – пояснил Горелов, его цитирует агентство «РИА Новости».

По его словам, оптимальный интервал между дозами вакцины – это 30-45 дней, однако во время пандемии полтора месяца – это слишком много. Нужно сделать так, чтобы полноценный иммунитет появился как можно быстрее, поэтому в настоящее время этот интервал сократили до 21 дня.

Он подчеркнул, что обязательно нужно делать вторую прививку.

– Отказываясь от второй дозы вакцины, человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы. Ведь через пару месяцев он снова станет уязвим для инфекции. Поэтому для достижения иммунологического эффекта крайне важно пройти полный курс вакцинации и получить обе дозы вакцины против коронавируса, – сказал ученый.

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