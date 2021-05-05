Подольская показала, как выглядит пальто мидакси – самой модной длины 2021

Певица Наталья Подольская примерила пальто самой модной длины в 2021-м году. Фото: Instagram

Певица Наталья Подольская примерила пальто самой модной длины в 2021-м году – мидакси. Как оно выглядит, артистка показала подписчикам в Instgaram. Ей пришла посылка с новинками.

«Пришла моя посылочка, которую я очень ждала! В последнее время это одна из моих любимых русских марок», — рассказала Подольская в сторис.

Сначала она облачилась в костюм небесного цвета: жакет на запах и брюки клеш с разрезами. По ее словам, это один из ее любимых оттенков.

После этого артистка надела черное пальто длины мидакси. Она пришла в восторг от этого наряда.

– Невероятно крутое пальто-халат! Длина идеальная, мягкое, уютное! Кайф! – высказала мнение она.

Добавим, что длина мидакси представляет собой что-то между миди и макси (чуть выше щиколотки). Ее очень любят дизайнеры, а выглядят такие вещи элегантно и непринужденно, к тому же их очень удобно носить. В 2021-м это самая модная длина.

А недавно Подольская напугала поклонников своим видом на отдыхе: подписчики посчитали, что она исхуадала и выглядит нездоровой, а некоторые заметили у нее проблемы с ногами.