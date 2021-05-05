«Цены итак вверх пошли, теперь еще вырастут»: эксперт о запрете для ИП покупать товары за границей за наличные

При расчете по безналу для мелкой партии, по оценке предпринимателей, расходы приравниваются к стоимости товаров и ведут к его удорожанию. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

В Беларуси с 9 июля ипэшникам будет запрещено рассчитываться наличными за товары, приобретаемые за границей, даже за небольшие партии. Председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко объяснил «Нашей Нiве», что повлечет за собой такое решение.

Еще весной 2019-го года Нацбанком Беларуси был введен запрет на покупку товаров за границе за наличные для ИП. Предприниматели объединились для проведения переговоров и ситуация была решена в их пользу: было принято постановление, разрешающие небольшие сделки - до 100 базовых величин при разовой покупке товаров за рубежом.

В апреле 2021-го года Совмин и Нацбанк отменили это послабление (постановление № 203/4 - Прим.). С 9 июля любые сделки при покупке предпринимателями товаров за границей должны проводиться по безналу.

- Большинство ИП не смогут выполнить новые условия, так как в основной массе они рассчитываются наличными, - замечает Анатолий Шумченко, председатель ОО «Перспектива».

Также он подчеркивает, что сильнее всего это ударит по предпринимателям в регионах, закупающим товары мелкими партиями. В итоге они будут вынуждены «взвинчивать цены». Фирмы, занимающиеся большими поставками, за счет объемов товара сталкиваются с небольшими расходами. А для мелкой партии, по его оценке, расходы приравниваются к стоимости товаров и ведут к удорожанию его до 100 процентов.

- В России никто не будет по безналичному счету отпускать пять кофточек или пять пар обуви, - замечает Шумченко.

Еще лидер «Перспективы» рассказала, что во время пандемии ипэшники не останавливали работу. И не имея возможности выезжать за границу за товарами, заключали договора с транспортными компаниями. ИП заказывали товар, а зарубежные партнеры его отгружали - расчет был наличными.

- С введением новых правил будет гигантскими темпами развиваться теневой сектор. У нас и так цены вверх пошли, теперь еще вырастут. Мы направили обращение в Совмин и Нацбанк с просьбой восстановить прежнюю норму. Готов разговаривать на любой диалоговой площадке, - резюмировал Анатолий Шумченко.

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