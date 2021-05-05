Лукашенко показал Додону свое «золотое дно» и рассказал о собственной ферме с лошадьми и страусами

Лукашенко показал Додону свое «золотое дно». Фото: пресс-служба президента

Появились подробности неформальной встречи Алексанра Лукашенко с бывшим президентом Молдовы, главой партии социалистов этой республики Игорем Додоном. Напомним, гость приехал в загородную резиденцию в Острошицком городке. Лукашенко сказал Додону, что нечасто приглашает сюда иностранцев:

- У меня не принято приглашать домой. Думаю, может, не понравится, - цитирует пресс-служба президента. - Ты же читал, наверное, про мое «золотое дно» и дворцы...Тебе, думаю, покажу «золотое дно».

Лукашенко добавил, что это его «любимый дворец». В пресс-службе описали его как «достаточно скромный по размерам, но со вкусом сделанный и обустроенный деревянный дом».

По словам Лукашенко, в его подсобном хозяйстве «целая ферма - лошади, кролики, страусы», есть и сельхозтехника. Еще он рассказал о местных дубах, возле одного из которых сфотографировался с гостем:

- Они уже старенькие и как-то болели. Я их спасаю. Лет двадцать, сколько здесь живу, я их все время спасаю.

Кстати, во время прогулки по территории резиденции рядом бежал тот самый белый шпиц по кличке Умка.