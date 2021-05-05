Нашли живым: в Столине милиция и волонтеры сутки искали 10-летнего мальчика

10-летний Богдан ушел из дома и пропал. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Больше суток длился розыск пропавшего 10-летнего Богдана Цандо. Школьник ушел з дома в Столине вечером во вторник, 4 мая, и около суток никто не знал о ребенке ничего. Подробности сообщила пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Известно, что из дом 10-летний Богдан ушел около 18.00 часов. Мальчик был в серых спортивных штанах с белой полосой, темно-синих кроссовках с красным логотипом «Nike», бирюзовой майке и светло-серой кофте.

Мальчика нашли благодаря помощи горожан. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Когда ребенок не вернулся домой, родные обратились в милицию. Розыски пропавшего школьника продлились около суток. Около 18.00 вечера 5 мая пресс-служба УВД Брестского облисполкома рассказала, что найти ребенка удалось, помогли в этом горожане.

- Местные жители нашли мальчика в родном городе и сообщили в милицию. Сотрудники Столинского РОВД передали несовершеннолетнего родителям. С ним все в порядке, - прокомментировали правоохранители.

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