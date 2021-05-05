Еще два ребенка пострадали в ДТП в Беларуси

21-летняя водитель не затормозила перед "зеброй" и сбила ребенка. Фото: ГАИ Витебской области.

Ранее «Комсомолка» писала о жуткой аварии, которая произошла в Гомеле. Легковушка после столкновения в неуправляемом заносе вблизи пешеходного перехода сбила двух 6-летних детей. Травмированная девочка погибла на месте аварии.

Менее чем за сутки в Беларуси произошло еще несколько аварий с пострадавшими детьми-пешеходами. Подробности сообщила пресс-служба ГАИ Витебской области.

Так в Лепельском районе утром 5 мая под колесами «Опель Вектра» оказался 13-летний мальчик. Школьник переходил проезжую часть по нерегулируемой «зебре», 21-летняя водитель не успела затормозить и сбила ребенка на пешеходном переходе, мальчика госпитализировали.

Другая авария с пострадавшим ребенком-пешеходом произошла уже в областном центре. В Витебске 5 мая около 11.00 часов на перекрестке 55-летний водитель за рулем «Киа Соренто» сбил 12-летнюю девочку. Известно, что несовершеннолетняя переходила дорог на запрещающий сигнал светофора. Школьницу доставили в больницу.

В ГАИ призвали водителей быть осторожными и внимательно смотреть по сторонам.

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