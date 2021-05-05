Стало известно, почему мужчины чаще умирают от последствий коронавируса

У мужчин в легких больше молекул рецептора ACE2, который использует коронавирус для заражения. Фото: Иван Макеев

Китайские ученые опытным путем нашли подтверждение тому, что мужчины чаще умирают от последствий коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные статьи, опубликованной ресурсом bioRxiv.

Для проведения опытных исследований была выведена новая породу трансгенных мышей, крайне уязвимых для COVID-19. Проведя опыты с мышами исследователи пришли к выводу, что самки значительно меньше страдали от инфекции коронавируса, чем самцы. Также выяснилось, что болея «ковидом» самки теряли меньше веса, чем самцы мышей. Но и еще для «мужских» подопытных нужна была существенно меньшая доза коронавируса для летального исхода.

Таким образом, опыты подтвердили наблюдения ученых Уханя, заметивших, что с начала пандемии коронавирус унес больше жизней мужчин, чем женщин.

Изначально биологи объясняли это тем, что в клетках легких мужчин содержится значительно больше молекул рецептора ACE2, используемых «ковидом» для заражения. Аналогичных телец в женских дыхательных органах меньше.

На данный момент есть и другие мнения специалистов относительно разделения смертности по гендеру. Но многие ученые продолжают считать, что мужчины, действительно, больше подвержены этой болезни.

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