Лукашенко о том, если получится убить президента: «Изберут еще жестче человека»

Лукашенко показал Додону свою загородную резиденцию. Фото: пресс-службы президента

Во время неформальной встречи с бывшим президентом Молдовы, главой партии социалистов этой республики Игорем Додоном 5 мая Александра Лукашенко вновь коснулся темы возможного покушения на него.

Он надеется, что Бог «все расставит по своим местам». Лукашенко рассказал о том, что его особенно удивляет «в эти святые дни»:

- Все молятся - в Америке, на Западе - все верующие. Ну зачем же вы нарушаете заповеди Христа?

По сообщению пресс-службы президента, он заметил,что «это еще цветочки»:

- Эти мерзавцы не понимают ничего. Мы просто их предупреждаем: ребята, остановитесь! Ничего у них не получится. Лукашенко предположил, что если и «получится - будет еще хуже для их спонсоров»:

- Слушай, они хотят убрать, убить президента и думают, что народ тут аплодировать им будет? Да не будет! Изберут еще жестче человека.

Лукашенко еще раз подчеркнул, что ответят «очень-очень жестко». По его словам, «они уже перешли красную линию» и «получат очень сильный отпор», как только они подойдут к вершине.

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