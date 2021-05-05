Ольгу Бузову экстренно прооперировали в Москве, в этот же момент она закрыла свой Instagram

Ольга Бузова попала в реанимацию и ее экстренно прооперировали под общим наркозом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что 35-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова 5 мая была госпитализирована и экстренно прооперирована в одной из клиник Москвы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные СМИ.

Внимательные пользователи проследили, что перед появлением информации и болезни телеведущей, ее соцсети «молчали» около суток. А затем Бузова и вовсе закрыла доступ к своему Инстаграму - аккаунт стал доступен только подписчикам.

Относительно состояния здоровья Ольги Бузовой сообщалось, что она находилась в реанимации и была прооперирована под общим наркозом.

Журналистам мама артистки сказала, что ей все звонят, пытаясь узнать информацию о состоянии здоровья Ольги, но сама она «понятия не имеет», что произошло с ее дочерью.

Вдаваться в подробности о причинах операции Ольги Бузовой не стал и ее представитель Антон Богославский.

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