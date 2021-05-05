«На каждом заседании - жаркие споры». Проект новой Конституции Беларуси вынесут на общественное обсуждение

Проект новой Конституции Беларуси вынесут на общественное обсуждение Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Проект новой Конституции Беларуси вынесут на общественное обсуждение - когда будет его итоговый вариант. Граждане страны получат возможность «определить, насколько этот проект соответствует социальному запросу, либо скорректировать его», заявила член Конституционной комиссии Екатерина Речиц в программе «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.

По словам второго участника разговора, политолога Юрия Воскресенского, на минувшем заседании Конституционной комиссии обсуждали предложения об изменении статей о функциях и полномочиях президента и правительства.

По словам Воскресенского, во время каждого заседания были очень жаркие споры. Он привел пример - по трудовым коллективам. И отметил, что часть членов комиссии считала, что «это рудимент советской эпохи, а часть - что представители трудовых коллективов способны представлять интересы простых тружеников».

Воскресенский подчеркнул: развернулась очень сильная дискуссия. Речиц добавила:

- Нет такой статьи, нет такой формулировки, которая не вызывала бы споры.

Напомним, в ЦИК сообщили, когда планируется проведение референдума по Конституции Беларуси.