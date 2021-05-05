Страны «Большой семерки» призвали власти Беларуси к новым выборам и освобождению несправедливо заключенных

Страны «Большой семерки» призвали власти Беларуси к новым выборам Фото: REUTERS

Государства «Большой семерки» призвали действующую власть Беларуси к проведению новых выборов президента, которые должны пройти под международным наблюдением. А также - к освобождению всех, признанных правозащитниками политзаключенными.

Напомним, в международный клуб входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Как говорится в коммюнике группы G7, принятом 5 мая во время встречи в Лондоне глав МИД этих государств, страны «привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности лиц, причастных к нарушению прав человека».

- Призываем режим провести новые, свободные и честные выборы под международным наблюдением, - говорится в коммюнике, которое цитирует tass.ru. А также - освободить всех, кто «несправедливо заключен под стражу за выражение своих демократических устремлений».

Среди еще одного призыва «Большой семерки» - «покончить с продолжающимся подавлением прав человека и фундаментальных свобод». Группа G7 советует официальному Минску «вступить в содержательный диалог со всеми частями общества». В этот диалог призвали включить «настоящих лидеров оппозиции» при посредничестве главы ОБСЕ.

- Мы глубоко озабочены политическим кризисом, а также кризисом в области прав человека, произошедшим после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Евросоюзе призвали освободить Борис, Почобута и всех политзаключенных.