В Мозыре задержали 11 человек за августовские протесты: вот что они сделали

За протесты в августе ОМОН и СОБР задержали в Мозыре 11 человек. Фотоиллюстрация Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Мозыре в мае задержали участников протестов 11 августа 2020 года, которых силовики остановили выстрелами в воздух, сообщает пресс-служба ГУБОП в телеграмканале.

Так сообщается, что 4 мая была проведена спецоперация по задержанию участников поствыборных событий 2020-го года. На подозреваемых вышли сотрудники ГУБОПиК, спецоперацию проводили при силовой поддержке ОМОНа и СОБРа.

Задержанных 11 человек подозревают в том, что вечером 11 августа 2020-го года на Бульваре Юности в Мозыре они «распыляли в правоохранителей газовые баллончики, бросали в них камни».

- Пострадал один сотрудник. Несколько служебных автомобилей оказались поврежденными. Останавливать нарушителей пришлось предупредительными выстрелами в воздух, - перечислили в пресс-службе.

В ГУБОП также уточнили, что десять из 11 фигурантов - это участники (и экс-участники - Прим.) «околофутбольной группировки праворадикального характера». Фигурантам от 18 до 27 лет, одиннадцатый задержанный - 54-летний мужчина, не имеющий отношения к фанатам.

СК признал задержанных подозреваемыми по уголовному делу за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.

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