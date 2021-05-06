Обнаруженный случайно в пустыне в Израиле орден ветерана войны из Беларуси вернули его дочери

Орден Отечественной войны II степени ветерана Ивана Алешкевича передали его дочери Галине Бородко из Солигорска. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 4».

Награду обнаружили случайно в пустыне Израиля Негев во время армейских учений. Личность владельца смогли установить в результате долгих поисков, в которых участвовали поисковые отряды Литвы, Латвии, Эстонии и даже Мексики. Особую работу провела ассоциация русскоговорящих женщин в Израиле, в итоге семейную реликвию вернули родственникам.

При содействии ассоциации русскоязычных женщин Израиля белорусскому посольству в апреле был передан найденный в Израиле, владелец которого – ветеран из Могилевской области Иван Сидорович Алешкевич. 5 мая заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич передал его младшей дочери бойца Галине Бородко. Вручение прошло в Солигорском райисполкоме. В городе шахтеров родственица ветерана живет с 25 лет, работает она на «Беларуськалии».

Как награда могла оказаться в Израиле, она даже не догадывается, но с удовольствием делится воспоминаниями об отце.

– О своей партизанской жизни папа много рассказывал. О лишениях, опасных операциях и боях, «рельсовой войне», как встречали Победу. А для нас этот праздник особенный еще и потому, что на следующий день, 10 мая, мы праздновали папин день рождения. После войны он вернулся в родную деревню, где много лет работал на разных работах в местном хозяйстве. Был мастером на все руки, заботливым мужем и отцом, его уважали односельчане, к нему всегда тянулась молодежь. Таким мы его запомнили. Когда родителей не стало, на семейном совете решили, что хранительницей многочисленных отцовских наград буду я. Орден, который мне сегодня вернули, последний раз держала в руках 25 лет назад. Его отдала на память брату, который жил в Ташкенте. Он тяжело болел, умер, а при каких обстоятельствах орден оказался в Израиле, не знаю, – поделилась дочь ветерана, ее цитирует sb.by.

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