Определена лучшая вакцина от коронавируса

Эксперты назвали препарат американской компании Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса. Об этом стало известно по итогам состоявшегося накануне регулярного Всемирного конгресса вакцин - 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021).

На форуме препарат Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID».

Кроме того, вакцина, которую создала американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech, «получила весьма высокую оценку».

Как сообщает ТАСС, в шорт-листе номинации оказался и российский препарат «Спутник V», а также вакцина, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Тем временем Moderna стала победителем в еще одной номинации – «Лучшая новая технология/платформа для вакцины». BioNTech здесь тоже «получил весьма высокую оценку».

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