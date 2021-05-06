Под Минском бродит один из самых дорогих в мире котов. Вот сколько он может стоит

Под Минском заметили крупную кошку-потеряшку, которая может оказаться самой дорогой в мире. Крупного необычного кота видели в Колодищах. Пост об этом разместила в Фейсбуке Elmira Yavorskaya в группе «Минск. Пропавшие и найденные коты».

Судя по внешнему виду и окраске кота, он принадлежит к одной из самых дорогих в мире пород. Животное выглядит как кот породы саванна – это огромный кот высотой до полуметра и весом до 15 килограммов, помесь домашней кошки и африканского сервала. Кот похож на гепарда. Эту породу и выводили специально, чтобы искоренить моду на содержание гепардов в качестве домашних питомцев. Гепард мог запросто съесть своих хозяев, а саванна при правильном воспитании – кот добрый и любопытный. Стоит такой котик от $4000 до $20 000.

Впрочем, это может оказаться и бенгальский кот – тот тоже имеет пятнистую леопардовую расцветку и тоже входит в топ самых дорогих котов в мире. Только у саванны $4000 – нижняя планка стоимости, а у бенгальского кота - верхняя.

Очевидцы пытались поймать кота, но не получилось.

-Нам никто не помог его поймать. Ни МЧС ни ЖКХ. К нам не пошёл. Уже было поздно и он убежал, - пишет Elmira Yavorskaya. - Буду благодарна всем, кто живёт в Колодищах и близлежащих районах. Передайте информацию соседям. Может, найдём его и его хозяина.

На фото котик с ошейником, к которому прикреплен какой-то розовый предмет. Возможно, это «паспорт» животного с данными хозяина. Но даже если это просто розовый бантик для красоты, такой питомец, как саванна или бенгальский кот, должен быть чипирован. В любой ветклинике чип прочитают и помогут тому, кто нашел кота, связаться с его хозяевами.

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