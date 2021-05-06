Праздник Георгия Победоносца 2021: что можно и чего нельзя делать в этот день

Православные 6 мая чтят память святого Георгия Победоносца. Этот праздник еще называют Юрьев День.

В народном календаре славян он связан с обрядом первого выгона скота. Также в старину в Юрьев День собирали лечебные травы, «купались в егорьевской росе», устраивали ритуальные трапезы. проводили аграрные обряды и жгли костры.

Что можно делать в День святого Георгия Победоносца

Что же касается церковного празднования, то в День святого Георгия Победоносца принято ходить в храм или же молиться святому дома. Матери обычно в этот праздник просят у Георгия Победоносца благословения для своих сыновей, особенно тех, кто состоит на воинской службе или находится далеко от дома. Также раньше было принято дарить подарки мужьям, дедам и братьям.

Кроме того, этот праздник давал старт полевым работам. Священники приходили на возделанные поля, окропляли их святой водой и молились за хороший урожай.

Чего нельзя делать в День святого Георгия Победоносца

Существует также несколько традиций праздника, связанных с запретами. Так, в Юрьев День нельзя ругаться, ссориться и сквернословить, а также желать зла другим людям.

Верующие также не пользуются в этот день острыми предметами. Запрещено шить, вязать и вышивать. Не следует прикасаться к шерстяным ниткам и вообще иметь дело с шерстью.

Кроме того, в старину верили, что в День святого Георгия лучше не пользоваться расческами и не обрезать волосы, потому что они могут стать слабыми и начнут выпадать.

Погода на Юрьев день: что говорят народные приметы

Этот день считается окончательным вступлением весны в свои права. С ним связаны несколько погодных примет. Так, если в праздник святого Георгия погода теплая, то скоро наступит лето.

Если в этот день комары сбиваются в стаи, то тоже следует ждать потепления.

Если 6 мая сильный дождь, то верили, что вырастет много травы. Если идет снег или град, или же на деревьях заметен иней, то можно ждать хороший урожай гречихи.