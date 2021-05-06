В Витебске офицер-десантник спас парня, который хотел спрыгнуть с моста

В Витебске офицер спас молодого человека, который едва не спрыгнул с моста. Это произошло 4 мая около девяти часов вечера, когда полковник Дмитрий Рыбчинский возвращался домой со службы.

Проходя по Юбилейному мосту, офицер увидел, что молодой человек перелез через перила и собирается прыгнуть вниз. Высота в этом месте около десяти метров.

Дмитрий Рыбчинский схватил молодого человека и перетащил его через перила на тротуар, а потом вызвал милицию и скорую помощь. Когда медики оказали парню первую помощь, тот понял, что могло случиться непоправимое и поблагодарил офицера за спасение.

-Гвардии полковник Дмитрий Рыбинский служит в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Он заместитель командира по воздушно-десантной подготовке, - рассказали в пресс-службе Министерства обороны.