Появился список бывших силовиков, которых Лукашенко лишил званий

Список бывших сотрудников силовых структур, которые были лишены званий, опубликован 6 мая на Национальном правовом интернет-портале.

Напомним, что Александр Лукашенко лишил их воинских и специальных званий, подписав соответствующий указ 4 мая. Всего в перечень попали 87 человек.

Инициатива лишить их званий исходила от руководителей силовых ведомств «с учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий».

В списке фамилий можно найти знакомые широкой публике, которые в последнее время часто появлялись в новостях. К примеру, экс-следователь Евгений Юшкевич. Он 19 апреля этого года перестал выходить на связь, оказалось, что он в СИЗО КГБ. Экс-правоохранителя подозревают в «акте терроризма».

Ранее его задерживали 24 ноября. Тогда его подозревали в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

Лишен звания и Станислав Лупоносов, которого недавно объявили в розыск. Он был сотрудником ГУБОПиК. Его обвинили в несанкционированном копировании информации, хранящейся в компьютерной системе, и причинении существенного вреда.

Кроме того, в списке лишенных званий бывших силовиков оказались и те, кого государство назвало причастными к террористической деятельности. Это, в частности, Игорь Макар, Андрей Остапович, Игорь Лобан и другие.

В список попали и те, кто уволился после событий августа 2020-го. Это Федор Кандиранда, который был старшим преподавателем общевойскового факультета Военной академии. Он подал рапорт на увольнение 13 августа. Также майор запаса Александр Исаченко уволился из армии после этих же событий.

Полный список можно посмотреть на Национальном правовом интернет-портале.

Добавим, что ранее в пресс-службе президента прокомментировали указ о лишении званий. Там заявили, что попавшие в список экс-силовики «дискредитировали честь и достоинство военнослужащего и сотрудника».

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