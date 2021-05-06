Пружанский райисполком необоснованно призвал на службу «негодника» – военные подали иск в суд

На Пружанский райисполком подан иск в суд за то, что из-за необоснованного призыва негодного к службе жителя государству причинен ущерб в размере 3396 рублей. Об этом сообщает «Першы Рэгіён».

В материалах дела поясняется, что что военнослужащего, которого призвала Пружанская районная призывная комиссия, пришлось досрочно уволить в запас. Специалисты Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил РБ выяснили, что молодого человека нельзя было отправлять на срочную службу из-за его состояния здоровья.

«Согласно сведениям, предоставленных истцом, стоимость лечения в период нахождения призывника на стационарном обследовании составила 3396. Истец просил суд взыскать эти денежные средства с ответчика», – сказано в сообщении суда.

Согласно закону, местные исполнительные и распорядительные органы, которые создают призывные комиссии, несут ответственность за вред, причиненный государству и гражданам призывом на военную службу, службу в резерве граждан, не подлежащих призыву на военную службу, службу в резерве по состоянию здоровья и иным основаниям.

Пружанский райисполком с доводами истца согласился и предложил примирение. Местные власти возместят ущерб и 50% расходов по госпошлине в сумме 362,5 рубля согласно графику.

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