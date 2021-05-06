Выставка военной техники, ярмарка и фейерверк: стало известно, как отметят День Победы 2021 в Минске

Концерты, ярмарки и салют ожидают гостей и жителей Минска 9 мая. Программу главных праздничных мероприятий в столице в честь Дня Победы опубликовал 6 мая Мингорисполком.

Так, в воскресенье в 11:00 состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы.

«Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны придут официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь», – отмечается в сообщении.

В это же время в парке Победы начнется праздничная тематическая программа, в которой примут участие оркестры и вокально-инструментальные коллективы, пройдут показательные выступления по рукопашному бою, а военнослужащие кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь покажут свое мастерство в дрессуре служебных собак. Здесь же будет выставка военной техники. Кроме того, на празднике будет работать полевая кухня. Все мероприятия продлятся до 17:00.

У Дворца спорта празднование начнется в полдень с концерта «Моя весна! Моя Победа!». Организаторы обещают погрузить всех пришедших в атмосферу довоенного времени: здесь будут звучать фронтовые песни и популярные произведения военных лет. Концерт продлится до 23:00. На этой же площадке с десяти часов утра будет работать праздничная ярмарка.

В шесть часов вечера на площади Государственного флага пройдет торжественный ритуал чествования государственных символов – герба и флага.

В 21:30 – на площади Победы состоится праздничный гала-концерт «Подвиг народа бессмертен».

В 23:00 – небо над Минском раскрасит праздничный фейерверк. Организаторы обещают поразить зрителей разнообразием цветов и форм огненного шоу.

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