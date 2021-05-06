52-летняя бухгалтер два года играла в казино на деньги предприятия и проиграла более $70 000

Бухгалтер, которая не смогла побороть свою страсть к азартным играм, не только два года обкрадывала предприятие, на котором работала, но обманывала коллег, банки и оператора связи. 52-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. О подробностях расследования рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Два года- в 2018 и 2019 – женщина практически ежедневно играла в казино. Деньги на это увлечение она похищала из кассы частного предприятия в Минском районе, где работала.

-Вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы при выдаче денег работникам предприятия на расходы, связанные с командировками за границу, а также - при получении от них денег с отчетом об израсходованных суммах. При этом она подделывала подписи работников и должностных лиц предприятия, - рассказали в Следственном комитете.

Всего бухгалтер присвоила более $70000 и около семи тысяч евро.

Пострадало не только предприятие, но и его сотрудники. Мошенническим путем женщина завладела деньгами и имуществом 19 работников, обманула четыре банка и оператора связи. Таким образом она «заработала» еще более 57 тысяч рублей.

Расследование по делу завершено, бухгалтера обвиняют в мошенничестве в крупном размере, совершенном повторно, служебном подлоге и присвоении имущества лицом, которому оно вверено, в особо крупном размере.

Бухгалтера могут наказать лишением свободы до 12 лет, крупным штрафом и запретить ей занимать определенные должности.